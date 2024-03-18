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Происшествия

Экс-замглавы Ленинского района Нижнего Новгорода получил 4 года условно

19 марта 2024 18:03  [114] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Ленинского района Нижнего Новгорода Валерию Луневу. Об этом сообщает прокуратура региона.

В суде установлено, что в феврале 2023 года чиновник, введя сотрудников некоммерческой организации в заблуждение, организовал заключение фиктивного договора между организацией и своим подчиненным из районной администрации. При этом фактически никаких услуг в рамках договора не оказывалось, а деньги по фиктивному договору ежемесячно передавалась подсудимому.

Таким образом, Валерий Лунев похитил у некоммерческой организации 360 тысяч рублей.

На него завели уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения),  и п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий).

В ходе судебного следствия подсудимый признал вину и полностью возместил ущерб.

Суд приговорил бывшего чиновника к четырем годам лишения свободы условно. Ему на 2 года 10 месяцев запретили занимать должности на государственной и муниципальной службе, а также оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Напомним, уголовное дело о взятках в отношении директора департамента строительства Нижнего Новгорода Илью Гора было направлено в суд.

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Теги:
Мошенничество Трудоустройство
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