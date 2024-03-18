Герман Карачевский: "Город должен быть зелёным" Общество

19 марта года в городской Думе Нижнего Новгорода состоялось заседание постоянной комиссии по экологии, на котором депутаты ознакомились с отчетом о работе МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" за 2023 год.

По информации Горкомэкологии, в прошлом году на территории города были завершены работы по рекультивации свалок IV-V классов опасности в районе Московского шоссе и улицы Заовражной. Площадь рекультивированных земель составила 16,39 га. На данном этапе проводится пострекультивационный экомониторинг обработанных территорий, на которых также будут выполняться работы по уходу за восстановленным растительным травяным покровом.

Также директор МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов Нижнего Новгорода" Алексей Глазов рассказал о планах по созданию экотроп в районах города на примере уже благоустроенного объекта в Бурнаковской низине, где произведено устройство дорожек из гранитного отсева, установлены лавочки, урны, качели и информационные стенды. В качестве одной из перспективных площадок для благоустройства в подобном формате рассматривается участок от улицы Адмирала Нахимова до улицы Космонавта Комарова вдоль реки Борзовки в Ленинском районе.

Согласно представленной информации, в рамках мероприятий по компенсационному озеленению посажено 6 081 деревьев и кустарников, 13 222,6 кв. м газона. Кроме того, по городской программе благоустройства 121 дерево и 109 кустарников высажено в Автозаводском, Нижегородском и Советском районах.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что мероприятия по компенсационному озеленению необходимо проводить на близлежащих территориях к месту, на котором были срублены деревья.

В частности, депутат городской Думы Марк Фельдман предложил пересмотреть условия принятия выполненного застройщиками благоустройства на территории новых жилищных комплексов. По его мнению, оно должно учитывать полное восполнение зеленых насаждений, пострадавших в результате строительства.

"Необходимо найти места для посадки молодых деревьев, город должен быть зеленым, а не утопать в бетонных постройках. Кроме того, необходимо менять нормативы высадки деревьев и кустарников, чтобы они лучше приживались", – отметил председатель постоянной комиссии Герман Карачевский.

Также в ходе заседания постоянная комиссия обсудила готовность региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами к работе в рамках месячника по благоустройству на территории Нижнего Новгорода.

Как сообщил директор компании "Нижэкология-НН" Андрей Паршин, ежегодно отмечается увеличение объема отходов, поступающих с территорий кладбищ и от организаций, занимающихся благоустройством общественных пространств. В связи с этим количество единиц техники, привлекаемой к проведению уборки города увеличено до 178.

"К месячнику по благоустройству мы готовы. Ждем схода снега, заключения договоров и приступаем к работе", - подчеркнул он.

Председатель постоянной комиссии Герман Карачевский отметил, что необходимо выработать механизмы взаимодействия региональных операторов с администрациями районов города и представителями управляющих компаний, чтобы оперативно решать проблемы с вывозом мусора на период проведения месячника по благоустройству. Депутаты готовы оказывать этому всяческое содействие.

На комиссии о своей работе также доложил директор парка "Швейцария" Олег Шувалов.

"На территории парка было высажено более 1650 деревьев и кустарников, спилено и санитарно обработано 451 аварийное дерево. За год "Швейцарию" посетили свыше 4,5 миллионов человек, более 650 тысяч гостей мероприятий. Среди наиболее значимых мероприятий парка – Гастрономический семейный фестиваль "Да, шеф!", Городской фестиваль уличных театров, джазовый фестиваль "Осень в Швейцарии", Фестиваль духовых оркестров", – рассказал он.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.