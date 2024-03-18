ВЦИОМ: 83% россиян считают, что выборы президента России прошли честно Политика

Фото: Александр Воложанин

По данным опроса ВЦИОМ, 83% граждан России указали, что состоявшиеся выборы президента прошли честно.

Всего в опросе приняли участие 1 600 граждан в возрасте от 18 лет.

При этом 65% опрошенных ответили, что результаты достоверны, а еще 18% отметили, что "какие-то подтасовки на "местах", возможно, были, но они не повлияли на результаты голосования в целом по стране".

Результаты президентских выборов вызывают у россиян преимущественно положительные эмоции: надежда (42% от числа тех, кто осведомлен об итогах голосования), радость (34%), воодушевление (21%), удовлетворение (2%).

Каждый пятый (20%) сообщил о равнодушии и отсутствии особых эмоций по этому поводу. Отрицательные варианты звучали гораздо реже: 7% отметили разочарование, по 6% указали на раздражение и скепсис.

Напомним, что по итогам обработки 100% протоколов УИК в Нижегородской области действующий глава государства Владимир Путин набрал 86,4% голосов: его кандидатуру поддержали почти 1,75 млн нижегородцев.