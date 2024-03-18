ОМК организовала мастер-класс по хоккею от "Торпедо" для юных выксунцев Спорт

Фото: Руслан Самарин

Группа ОМК организовала мастер-класс с игроками нижегородского хоккейного клуба КХЛ "Торпедо" для детей из Выксы.

Мастер-класс, в котором участвовали вратари Иван Кульбаков и Адам Хуска, нападающий Кирилл Воронин и тренер Эдуард Занковец, прошел в Нижнем Новгороде на главной домашней арене торпедовцев – во Дворце спорта "Нагорный". Его посетили 30 ребят возрастом 10-13 лет, которые тренируются в детских спортивных школах Выксы.

Игроки поделились своим опытом и советами с начинающими спортсменами из Выксы. Ребята сразу же отработали все приемы на льду. Также они смогли пообщаться с опытными хоккеистами, получить индивидуальные рекомендации, как улучшить свои спортивные навыки, и взять автографы у любимых игроков.

Нападающий "Торпедо" Кирилл Воронин отметил, что рад делиться своим опытом с молодежью. "Это большая ответственность и честь для нас. Мы уверены, что такие мастер-классы помогут молодым спортсменам достичь больших успехов в спорте, стать гордостью своего города и страны", — добавил он.

Группа ОМК и ХК "Торпедо" являются давними партнерами. Уже несколько лет они вместе помогают развивать детский хоккей в Выксе, где находится крупнейший завод компании.

"Спасибо нашим партнерам из "Торпедо" за этот мастер-класс. Чтобы понять, ради чего мы это делаем, достаточно увидеть счастливые лица ребят после встречи со своими спортивными кумирами. Подобные выездные тренировки, на домашнем льду профессиональной команды, всегда очень мотивируют ребят. В апреле ждем представителей "Торпедо" уже на мастер-класс в Выксе. Сейчас обсуждаем с партнерами программу тренировок для юных выксунцев на будущий игровой сезон. Для нас важно, чтобы талантливые дети из Выксы имели возможность перенимать опыт у лучших игроков и ставить перед собой большие спортивные цели", — отметил куратор программы от ОМК, директор спортивного клуба "Металлург" Андрей Осташкин.

Ранее сообщалось, что школьник из Выксы вышел в финал проекта "1000 юных футболистов" благодаря поддержке ОМК.