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Общество

Проект здания школы на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу

20 марта 2024 13:52  [106] Общество

Фото: сайт минграда Нижегородской области

Проект здания школы на проспекте Гагарина в Советском районе Нижнего Новгорода прошел госэкспертизу. Об этом сообщается в Едином госреестре заключений.

Школа №21 будет построена в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова, Медицинской.

Застройщиком выступает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области, над проектом здания образовательного учреждения работали специалисты ООО "Автобан-проект" и ООО "Инжкомпроект".

Напомним, на строительство школы на 1600 мест в ЖК "Зенит" в Нижнем Новгороде выделили 2,8 млрд рублей, ее планируется построить до конца 2024 года.

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Теги:
Образование Школы
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