Около 200 детей из Белгорода разместят в Нижегородской области Общество

Около 200 детей из Белгорода разместят в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что уже даны поручения по подбору и подготовке корпусов в круглогодичных детских лагерях, организации культурно-просветительской и образовательной программ.

"Дети будут у нас столько, сколько потребуется", - написал губернатор.

Он также добавил, что сейчас ребятам нельзя отрываться от учебного процесса, но вместе с тем у них должна быть возможность отдохнуть, получить положительные эмоции.

"Россия – это наш большой дом. Дети должны чувствовать себя безопасно. Белгород, мы вместе и всегда готовы помочь!", - сказал Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года в Нижегородскую область из Белгорода прибыли почти 200 детей.