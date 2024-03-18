Совфед одобрил законы об отмене наказания по УК при контракте с ВС России Общество

Совет Федерации единогласно одобрил законы, которые освобождают от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России. Механизм будет действовать в период мобилизации, военного положения или в военное время. Об этом сообщил телеканал "360".

Стоит отметить, что новые нормы коснутся только подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести. При этом из списка исключены отдельные преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

В частности, закон не будет распространяться на террористов, экстремистов, диверсантов, а также подозреваемым и обвиняемым в педофилии.

При заключении контракта дела подозреваемых приостановят, а у осужденных вид наказания изменят на условный срок.

Основанием же для полного освобождения от уголовной ответственности и наказания станет получение госнаграды или увольнение со службы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило порядок медицинского освидетельствования для желающих служить в армии по контракту. Теперь осмотр будет проходить в один этап, а не в два, как ранее. Комиссия будет проходить в государственных медицинских учреждениях по направлению военкоматов или начальников пунктов отбора на военную службу по контракту. Результаты медосвидетельствования изучит военно-врачебная комиссия муниципального уровня, которая должна будет выдать вердикт о годности в течение пяти дней после получения пакета медицинских документов.