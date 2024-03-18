Дополнительные электрички Нижний Новгород - Бор будут ходить до ноября
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
20 марта 2024 16:46  [7] Частные перевозчики обслуживают более 50% маршрутов в Нижегородской агломерации
20 марта 2024 16:10  [79] Совфед одобрил законы об отмене наказания по УК при контракте с ВС России
20 марта 2024 16:04  [79] Водооткачивающая техника предприятий Приокского района готова к сезону паводков
20 марта 2024 15:42  [101] Мониторинг 19 участков дорог организован во время половодья в Нижегородской области
20 марта 2024 15:20  [125] Около 200 детей из Белгорода разместят в Нижегородской области
20 марта 2024 14:37  [143] Резервных счетов нет: полиция, ЦБ и психолог раскрыли схемы мошенников
20 марта 2024 14:28  [164] "Вебер" проанализировал мнение россиян о хамстве и воспитании человека
20 марта 2024 14:06  [130] Строительство моста в Малом Мамлееве Лукояновского округа выполнено на 80%
20 марта 2024 13:52  [169] Проект здания школы на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде прошел госэкспертизу
20 марта 2024 13:42  [128] Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 выросла в России
Общество

Совфед одобрил законы об отмене наказания по УК при контракте с ВС России

20 марта 2024 16:10  [79] Общество

Совет Федерации единогласно одобрил законы, которые освобождают от уголовной ответственности при заключении контракта с Вооруженными силами России. Механизм будет действовать в период мобилизации, военного положения или в военное время. Об этом сообщил телеканал "360".

Стоит отметить, что новые нормы коснутся только подозреваемых и обвиняемых за преступления небольшой и средней тяжести. При этом из списка исключены отдельные преступления против общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.

В частности, закон не будет распространяться на террористов, экстремистов, диверсантов, а также подозреваемым и обвиняемым в педофилии.

При заключении контракта дела подозреваемых приостановят, а у осужденных вид наказания изменят на условный срок.

Основанием же для полного освобождения от уголовной ответственности и наказания станет получение госнаграды или увольнение со службы по состоянию здоровья.

Ранее сообщалось, что правительство России упростило порядок медицинского освидетельствования для желающих служить в армии по контракту. Теперь осмотр будет проходить в один этап, а не в два, как ранее. Комиссия будет проходить в государственных медицинских учреждениях по направлению военкоматов или начальников пунктов отбора на военную службу по контракту. Результаты медосвидетельствования изучит военно-врачебная комиссия муниципального уровня, которая должна будет выдать вердикт о годности в течение пяти дней после получения пакета медицинских документов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Военные Законодательство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
18 марта 2024 16:42  [390] Бойцов СВО освободили от уплаты процентов на время кредитных каникул
30 января 2024 16:20  [735] Медосвидетельствование для желающих служить по контракту упростили в России
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph