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Около 2 млн рублей отдали мошенникам жительницы Бора

20 марта 2024 16:32  [49] Происшествия

Две жительницы Бора стали жертвами телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского ГУ МВД.

В территориальный отдел МВД обратилась 56-летняя жительница Бора. После телефонного разговора с якобы сотрудником правоохранительных органов она лишилась 992 692 рублей. Собеседник сообщил женщине, что на ее имя пытаются оформить займы. Чтобы обезопасить свои сбережения и чтобы предотвратить подобные операций, лжесотрудник убедил пострадавшую перевести все деньги на якобы безопасные счета.

Ещё одной жертвой аферистов стала 20-летняя борчанка. Ей позвонил незнакомец, который убедил ее взять кредит и перевести полученные 401 тысячу рублей на "безопасный" счет под предлогом сохранения сбережений.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание подозреваемых.

Напомним, что ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с "платным лечением".

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники "развели" жителя Шахуньи на 2,4 млн рублей.

Также сообщалось, что молодая пара из Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных  мошенников и потеряла 3 млн рублей.

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Теги:
Мошенничество
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