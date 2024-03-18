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Общество

Частные перевозчики обслуживают более 50% маршрутов в Нижегородской агломерации

20 марта 2024 16:46  [127] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Частные перевозчики обслуживают 186 из 335 автобусных маршрутов в Нижегородской агломерации. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на региональный "Центр развития транспортных систем" (ЦРТС).

Регулируемые тарифы установлены только на 9 маршрутах в Нижнем Новгороде, а остальные частники занимаются перевозками по нерегулируемым тарифам.

"В частности, это 32 автобусных маршрута в Нижнем Новгороде, 16 - в Дзержинске, 6 - Балахне, 32 - в Богородске, 69 - в Городце и 22 - в Кстове", - пояснили в ЦРТС.

Самыми крупными частными перевозчиками региона, которые обслуживают более трех маршрутов, являются ООО "Тройка", ООО "Мещеряков и Компания", ООО "РБиК", ООО "АТП", ООО "Кстовская Транспортная Компания", ООО "Транс-НН" и ООО "Автолигатранс-НН".

Напомним, бесплатный автобус от Верхних Печер до ТРЦ "Мега" перестал ходить в Нижнем Новгороде.

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Теги:
маршруты Общественный транспорт
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