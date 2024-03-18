Электробусы запустят в Нижнем Новгороде еще по одному маршруту с 22 марта Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый электробусный маршрут Э-4 "ЖК "Торпедо" - Улица Плотникова" откроют в Автозаводском районе Нижнего Новгорода с 22 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Из-за проведения работ по оборудованию новой разворотной площадки в районе дома №48 по улице Бориса Видяева электробусы будут курсировать по сокращенной схеме до остановки "Улица Минеева".

"После готовности разворотной площадки маршрут продлят до ЖК "Торпедо". С 22 марта в будние дни по маршруту Э-4 будут курсировать четыре электробуса, также на маршруте №4 продолжат работу три троллейбуса в часы пик утром и два троллейбуса – в вечерние часы пик", - говорится в сообщении.

До конца марта на маршрут Э-4 выйдут до семи электробусов.

Напомним, электробусы планируется запустить на 11 маршрутах в Нижнем Новгороде. Первые электробусы уже вышли на маршрут №11 и №22 в Автозаводском районе в феврале.