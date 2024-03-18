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Общество

Разметку для реверсивного движения на дублере Борского моста нанесут 26 марта

20 марта 2024 18:11  [50] Общество

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Разметку для реверсивного движения на дублере Борского моста через Волгу в Нижнем Новгороде нанесут в ночь на 26 марта. Об это сообщает пресс-служба правительства региона.

После этого, в 10:00 старый Борский мост полностью перекроют на ремонт.

Представители главного управления автодорог региона, компании-подрядчика и депутаты Заксобрания Нижегородской области провели выездное совещание по вопросам ремонта переправы.

"На мосту предстоит заменить деформационные швы, выполнить капремонт пролетного строения, отремонтировать опоры, подфермные площадки, системы освещения и гидроизоляцию",- отметил технический директор дорожно-строительной компании "ДСК" Семен Туякбаев.

Движение по одной полосе старого Борского моста будет открыто в ноябре, чтобы уменьшить неудобства для автомобилистов.

"Расстановка сил и средств позволяет подрядчику выполнять работы по графику. Далее – вопрос контроля за необходимыми действиями для уменьшения неудобства водителей на время ремонта. Например, здесь должна дежурить техника, которая позволяет освободить проезжую часть в случае аварии, чтобы восстановить движение",- сказал председатель комитета Заксобрания по транспорту и дорожному хозяйству Владимир Солдатенков.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Сооружение находится в непрерывной эксплуатации 59 лет, на мосту зафиксированы дефекты опор и пролетных строений.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.

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Теги:
Борский мост Ремонтные работы
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