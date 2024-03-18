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Культура и отдых

Премиальный фонд "Нижегородской жемчужины" увеличен в 2,5 раза

20 марта 2024 18:54  [89] Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В преддверии Дня работника культуры и Дня театра в Нижнем Новгороде состоялась церемония вручения театральной премии "Нижегородская жемчужина" и профессиональных наград работникам культуры. Об этом сообщили в пресс-службе департамента культуры.

Мэр Юрий Шалабаев принял решение об увеличении премиального фонда "Нижегородской жемчужины" в 2,5 раза: размер выплаты будет составлять 25 тысяч рублей.

Премию, которую ежегодно присуждают молодым театральным деятелям до 35 лет, в 2024 году получили 8 лауреатов:

  • актёр ТЮЗа Артём Дубинин,
  • актриса Детского театра "Вера" Полина Майорова,
  • артист балета Нижегородского Камерного театра оперы и музыкальной комедии им. В.Т.Степанова Максим Куликов,
  • актриса театра "Комедiя" Алина Ващенко,
  • артистка театра музыкально-пластической драмы "Преображение" Екатерина Чилингарашвили,
  • вокалистка театра оперы и балета им. Пушкина Яна Дьякова,
  • артистка кукольного театра Мария Фирстова.

Директор городского департамента культуры Светлана Гуляева отметила, что все гости, приезжающие к нам в город, отмечают высокое качество мероприятий, постановок, профессионализм коллективов.

"Вы выигрываете престижные профессиональные премии в самых различных сферах, а ваш опыт востребован далеко за пределами региона", - подчеркнула она, обращаясь к участникам церемонии награждения.

Ранее сообщалось, что постановка "Кармен" Нижегородского театра оперы и балета получила международную музыкальную премию BraVo в номинации "Опера года".

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Теги:
культура Награждение Премия
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