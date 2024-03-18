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Культура и отдых

Постановка нижегородского театра оперы и балета получила международную премию BraVo

20 марта 2024 10:19  [69] Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Постановка "Кармен" Нижегородского театра оперы и балета получила международную музыкальную премию BraVo в номинации "Опера года". Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава губернатор Глеб Никитин.

Награду на исторической сцене Большого театра получили худрук театра Алексей Трифонов, режиссер постановки Елизавета Мороз и исполнительница партии Микаэлы Венера Гимадиева.

"Поздравляю коллектив театра с большой победой!", - написал Глеб Никитин.

Напомним, новым директором Нижегородского государственного театра оперы и балета им. А.С. Пушкина стал Айрат Тухватуллин. Он приступил к выполнению своих обязанностей 29 февраля.

Ранее сообщалось о том, что в нижегородском театре оперы и балета показали новую постановку оперы "Онегин".

Также сообщалось, что в рамках нацпроекта "Культура" в Нижегородском театре оперы и балета им. Пушкина установлено новое световое оборудование.

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Теги:
культура Награды Театры
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