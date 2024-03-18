Продажу алкоголя при оказании услуг общепита в Нижегородской области планируется ограничить с 23 до 9 часов Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заседание комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма прошло в Заксобрании Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба ведомства, парламентарии обсудили изменения в закон "О регулировании отдельных правоотношений в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Нижегородской области", разработанные профильным комитетом.

Основная задача – обеспечить конституционное право граждан на комфортную среду путем ограничения продажи алкоголя в объектах общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах и на территории прилегающих к ним.

Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания будет возможна только в ресторанах, барах, кафе, буфетах, в том числе расположенных в многоквартирных домах или в пристроенных помещениях к многоквартирным домам, а также на территориях прилегающих к ним. По мнению парламентариев, данное ужесточение поможет сократить типы объектов общественного питания, где может продаваться в розницу алкоголь при оказании услуг общепита, будут исключены такие типы как закусочные, предприятия быстрого обслуживания и другие.

Также законопроект предлагает ограничить время розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания с 23 часов до 9 часов в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах ,пристроенных помещениях к многоквартирным домам, а также на прилегающих к многоквартирным домам территориях. Исключение составят рестораны. При этом предложено выделить территории, на которых не будут действовать ограничения времени розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Это территории высокой туристической привлекательности, их перечень будет утверждаться законом области. Список территорий может быть изменен по предложениям органов МСУ, согласованным с уполномоченным органом исполнительной власти Нижегородской области по созданию благоприятных условий для развития туризма в регионе, которые будут направлены в ЗС НО.

Ожидается, что проект закона вступит в силу в мае этого года. При этом требования о том, что розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания будет допускаться только в таких объектах общественного питания, как рестораны, бары, кафе, буфеты, в том числе расположенных в многоквартирных домах или встроенно-пристроенных помещениях к многоквартирным домам, а также на прилегающих к многоквартирным домам территориях, вступят в силу с 1 сентября этого года.

По словам председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Евгения Люлина, депутаты, юристы, правоохранители, представители профильных министерств правительства, органов МСУ и рестораторы вели жаркие споры и подбирали наилучшее решение, которое позволит навести порядок.

"Ситуация непростая, вопросов по-прежнему много, поэтому документ будет дорабатываться, а после принятия вступать в силу поэтапно – часть положений заработает в мае, часть – с 1 сентября 2024 года. Но самое главное, что мы перешли к конкретным действиям, которые должны обеспечить спокойствие граждан и не навредить легальному бизнесу", - подчеркнул Евгений Люлин.

СПРАВКА:

По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в 2023 году поступило 292 обращения на нарушения законодательства о тишине и покое граждан, связанных с деятельностью общественного питания. Также составлен 421 протокол об административном правонарушении, в отношении лиц, которые нарушали закон о тишине и покое граждан, связанных с деятельностью объектов общественного питания.