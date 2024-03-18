Схема движения автобуса А-3 временно изменилась из-за провала грунта на Ковалихе

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Схема движения автобусного маршрута А-3 временно поменялась. Как сообщают представители Новой маршрутная сети Нижегородской агломерации, перестроение маршрута связано с ликвидацией провала грунта и затруднением движения по суженной проезжей части в районе дома №58 по улице Ковалихинской.
До завершения работ по устранению провала автобусы будут следовать в сторону площади Минина и Пожарского по улице Белинского через Большую Печерскую и Пискунова, минуя поворот на улицу Ковалихинскую.
Ранее сообщалось, что по этой же причине временно изменен маршрут электробуса Э-17.
Также сообщалось о временном ограничении движения транспорта на участке улицы Пожарского
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