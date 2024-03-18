Около 500 Telegram-каналов с фейками о терактах удалили в РФ в дни выборов Общество

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В дни проведения выборов президента России Роскомнадзор удалил несколько сотен Telegram-каналов, в которых распространялись фейки о терактах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Удалено 485 Telegram-каналов, направленных на запугивание населения массовыми вбросами фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях на территории России", — говорится в сообщении.

Кроме того, представители Роскомнадзора удалили свыше 12,8 тысячи материалов, направленных на срыв голосования, призывающих к экстремизму и терроризму и содержащих недостоверные данные о выборах и СВО.

Также удалялись материалы, в которых содержалось оскорбление властей.

Роскомнадзор обнаружил и удалил подложные сайты и аккаунты ЦИК и избирательных комиссий.

Напомним, ещё в ноябре ЦИК предупредил о старте работы по дискредитации выборов президента России.

Во нескольких регионах России в ходе выборов президента были зафиксированы попытки устроить провокации: по указаниям ЦИПСО граждане обливали урны зелёнкой, где-то пытались даже поджечь урны. Так, по информации телеканала "360", всего по стране правоохранительные органы составили 155 административных протоколов и возбудили 61 уголовное дело, из них 23 — за заведомо ложные сообщения о совершении терактов.