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Общество

Спустя полгода после ремонта в подземном переходе у Дворца спорта отпала плитка

21 марта 2024 16:44  [56] Общество

Фото: vk.com/beketowka

Спустя полгода после ремонта в подземном переходе у Дворца спорта на проспекте Гагарина отвалилась плитка. Как сообщает pravda-nn.ru, повторный ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Гагарина подрядчик сделает за свой счет.

В соцсетях нижегородцы отмечают, что плитка отпала на сходе подземного перехода со стороны Дворца спорта. Подрядчику направлено письмо о целесообразности проведения гарантийного ремонта. Его начнут после того, как только установятся теплые стабильные температуры. Тогда специализированная организация осмотрит участок и выставит экспертное заключение о некачественном ремонте.

Напомним, ремонт подземного пешеходного перехода у Дворца спорта на проспекте Гагарина в Советском районе завершили в августе 2023 года. Тогда представитель подрядной организации заявил, что гарантия на работы составляет 5 лет. Стоимость ремонтных работ составила 25 млн рублей.

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Теги:
Ремонтные работы Советский район
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