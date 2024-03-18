Спустя полгода после ремонта в подземном переходе у Дворца спорта отпала плитка Общество

Фото: vk.com/beketowka

Спустя полгода после ремонта в подземном переходе у Дворца спорта на проспекте Гагарина отвалилась плитка. Как сообщает pravda-nn.ru, повторный ремонт подземного пешеходного перехода на проспекте Гагарина подрядчик сделает за свой счет.

В соцсетях нижегородцы отмечают, что плитка отпала на сходе подземного перехода со стороны Дворца спорта. Подрядчику направлено письмо о целесообразности проведения гарантийного ремонта. Его начнут после того, как только установятся теплые стабильные температуры. Тогда специализированная организация осмотрит участок и выставит экспертное заключение о некачественном ремонте.

Напомним, ремонт подземного пешеходного перехода у Дворца спорта на проспекте Гагарина в Советском районе завершили в августе 2023 года. Тогда представитель подрядной организации заявил, что гарантия на работы составляет 5 лет. Стоимость ремонтных работ составила 25 млн рублей.