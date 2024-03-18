Допсекцию на светофоре установили на улице Родионова у остановки "Маяк" Общество

Фото: ЦОДД

На улице Родионова в Нижнем Новгороде рядом с остановкой общественного транспорта "Учебный комбинат "Маяк" на светофоре установили дополнительную секцию для поворота направо. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Теперь водители, которые едут по улице Родионова со стороны площади Сенной, смогут поворачивать направо при любом сигнале светофора.

По мнению специалистов, это позволит автомобилистам быстрее освобождать перекрёсток, а общественный транспорт будет без существенно задержки подъезжать к остановочному пункту.

В ЦОДД указали, что подобные решения дорожных проблем применяются всё чаще. Так, дополнительные секции установлены на светофорах на улицах Белинского, Коминтерна, проспектах Ленина, Гагарина и площади Лядова.

При этом, водителям не стоит забывать, что по правилам дорожного движения при повороте направо водитель обязан пропустить пешеходов и велосипедистов, пересекающим проезжую часть дороги, на которую они поворачивают.

Ранее сообщалось. что организацию дорожного движения изменили на перекрёстке Белинского-Ошарской.

Напомним, что ограничение движения транспорта по площади Свободы продлено до 20 апреля.