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Бизнес

Нижегородский ФРП заключил соглашение с белорусским Фондом финансовой поддержки предпринимателей

22 марта 2024 09:11  [72] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

30 нижегородских предприятий принимают участие в бизнес-миссии в Республике Беларусь. Делегацию возглавил замгубернатора Андрей Саносян. Трёхдневный визит организован региональным центром поддержки экспорта и центром "Мой бизнес" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

В рамках деловой программы в Минске был организован День поставщика, в ходе которого нижегородские компании провели более 200 переговоров. В частности, обсуждались запросы компаний республики и торговых сетей.

Кроме того, было подписано соглашение между Фондом развития промышленности Нижегородской области и Фондом финансовой поддержки предпринимателей Республики Беларусь.

Андрей Саносян рассказал, что оно только укрепляет сложившиеся связи: "Всё больше нижегородских компаний ведут бизнес с белорусскими партнёрами, поэтому нам необходимо со своей стороны создавать для этого благоприятные условия".

Так, подписанное соглашение предполагает сотрудничество сторон в области промышленной политики, а также реализации программ господдержки промышленности и предпринимательства. Это позволит привлечь дополнительные инвестиции для региона.

Глава нижегородского Минпромторга Максим Черкасов добавил, что теперь белорусские предприятия, которые хотят локализовать производство в Нижегородской области, смогут получать у экспертов регионального фонда консультации по всем мерам поддержки. А нижегородские компании, ведущие бизнес в Белоруссии, всестороннюю поддержку окажет местный фонд финансовой поддержки предпринимателей.

Напомним, что подробную и актуальную информацию о программах финансирования промышленных предприятий и других действующих мерах государственной поддержки промышленности и предпринимательства можно получить в консультационном центре ФРП Нижегородской области по телефону: 8 (831) 216-09-44 или на сайте Фонда.

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Теги:
Международное сотрудничество Предприниматели Экспорт
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