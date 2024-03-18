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Общество

Муниципальные акции "Нижегородских канатных дорог" перейдут в госсобственность

22 марта 2024 09:30  [1] Общество

21 марта в режиме видеоконференции состоялось заседание постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Кирилла Лазорина.

Депутаты рассмотрели 14 вопросов, в том числе о внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города. Также члены комиссии обсудили вопрос обеспечения квартирами детей-сирот и передачу в безвозмездное пользование нежилого здания по ул. Чукотская, 3А для организации там спортивного зала для участников благотворительного фонда "Жизнь без границ".

Кроме того, депутаты ознакомились с отчетом городского комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами об управлении и распоряжении имуществом города, а также заслушали результаты деятельности МКУ "Дирекция по эксплуатации муниципальных объектов недвижимого имущества Нижнего Новгорода" за 2023 год.

Депутаты поддержали предложение о передаче акций АО "Нижегородские канатные дороги" из муниципальной собственности в государственную собственность Нижегородской области.

Передача акций обоснована технической необходимостью, так как в настоящее время правительством Нижегородской области проводится работа по увеличению пропускной способности канатной дороги посредством закупки дополнительных кабин. Данный механизм предполагает проведение корпоративных процедур по передаче в уставный капитал АО "Нижегородские канатные дороги" кабинок и их монтажу.

Информацию по существу рассмотренных вопросов депутаты приняли к сведению.

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Теги:
Гордума Имущество Канатная дорога
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