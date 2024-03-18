Сводный план тушения лесных пожаров согласовали в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Сводный план тушения лесных пожаров на текущий год утвердили в Нижегородской области. Как сообщает регионалоьный Минлесхоз, ранее план был одобрен Федеральным агентством лесного хозяйства. По данным министерства, сводный план 2024 года был сформирован с помощью ведомственной информационной системы "Цифровой лес".,

Цифровизация сводного плана гарантирует скоростное и полноценное исследование количества имеющихся сил и средств, а также управление ресурсами пожаротушения в течение пожароопасного периода.

В сезон высокой пожарной опасности в этом году планируется привлечение более 3 тысяч человек, около 1,5 тысячи единиц техники, почти 2 тысячи человек и свыше 800 единиц техники арендаторов и прочих организаций. Помимо этого, создан резерв противопожарного снаряжения, пожарной техники, горюче-смазочных материалов и инвентаря.

Начиная с 2025 года в соответствии с действующим законодательством разработка сводных планов субъектов РФ будет вестись только в электронном формате. Нижегородская область данную технологию ввела в действие в 2023 году.

Напомним, что с 1 января 2025 года техника, применяемая для тушения лесных пожаров, подлежит обязательному оснащению аппаратурой спутниковой навигации. В Нижегородской области вся техника для работы на пожарах оснащена системой ГЛОНАСС.