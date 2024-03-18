Нижегородцев просят выбрать имена для двух тоннелепроходческих щитов метро Общество

Фото: Теlegram-канал Глеба Никитина

Итоговое рейтинговое голосование за имена двух тоннелепроходческих щитов для строительства линии метро запустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Теlegram-канале "МетроНН".

На данный момент в шорт-листе опроса оказались пять имен, а именно Георгий (Всеволдович) основатель Нижнего Новгорода, Михаил (Архангел) – небесный покровитель столицы Приволжья, Максим (Горький), Александр( Невский) и Кузьма( Минин).

На данный момент с большим отрывом лидирует Георгий, он набрал 42% голосов, а второе место разделяют Михаил и Кузьма с 25% голосов.

Напомним, первый тоннелепроходческий щит назвали "Владимиром". Он был запущен в работу на площади Сенной в Нижнем Новгороде конце января 2024 года.

Также ранее сообщалось, что глубина тоннелей новых станций нижегородского метро достигнет 24 метров.