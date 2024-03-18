Новое кафе построят в Слободе Печеры в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новое кафе планируется построить в Слободе Печеры в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.

Заведение общепита планируется построить в 70 метрах на север, северо-восток от дома №60 в Слободе Печеры. Площадь земельного участка под строительство кафе составляет 850 кв. метров.

Аукцион по выбору арендатора участка для строительства здания общепита пройдет 2 мая.

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 880 тысяч рублей.

Аренда будет заключена сроком на 5 лет

Напомним, торговый центр планируется построить в ЖК "Новая Кузнечиха-2" в Нижнем Новгороде.