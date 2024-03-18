Новое кафе построят в Слободе Печеры в Нижнем Новгороде

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Новое кафе планируется построить в Слободе Печеры в Нижегородском районе Нижнего Новгорода. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.
Заведение общепита планируется построить в 70 метрах на север, северо-восток от дома №60 в Слободе Печеры. Площадь земельного участка под строительство кафе составляет 850 кв. метров.
Аукцион по выбору арендатора участка для строительства здания общепита пройдет 2 мая.
Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) составляет 880 тысяч рублей.
Аренда будет заключена сроком на 5 лет
Напомним, торговый центр планируется построить в ЖК "Новая Кузнечиха-2" в Нижнем Новгороде.
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