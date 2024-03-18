Около 4 млн рублей направят на капитальный ремонт поликлиники Лукояновской ЦРБ

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Около 4 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт поликлиники Лукояновской ЦРБ Нижегородской области в 2024-2025 годах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, ремонтные работы будут проводиться в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта "Здравоохранение".
В этом году на ремонт медицинского учреждения выделили свыше 1,9 млн рублей. В настоящий момент подрядчик меняет электропроводку. С наступлением лета в больнице заменят оконные проемы и отремонтируют силовое электрооборудование.
По словам главного врача Лукояновской ЦРБ Сергея Ослова, в 2025 году на модернизацию поликлиники направят еще около 2 млн рублей. На эти деньги отремонтируют кровлю. В данные момент разрабатывают и согласовывают проектно-сметную документацию.
Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение" предполагает ремонт действующих и строительство новых медицинских объектов. В рамках программы также обновляется медицинское оборудование, закупается спецтранспорт, а медучреждение обеспечивается квалифицированными кадрами.
Национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".
Ранее сообщалось, что новая цифровая рентген-установка поступила в поликлинику ЦРБ Вадского района.
Также сообщалось,что около 10 тысяч нижегородцев получили медпомощь в "Поездах здоровья" с начала года.
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