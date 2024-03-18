Около 10 тысяч нижегородцев получили медпомощь в "Поездах здоровья" с начала года Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 10 тысяч нижегородцев получили медицинскую помощь в "Поездах здоровья" с начала 2024 года. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

За прошедшие десять недель работы мобильно-диагностические комплексы побывали более чем в 160 населенных пунктах в различных муниципалитетах области. Жители получили около 17 тысяч консультаций узких специалистов, им также выполнено свыше 46,4 тысячи различных исследований.

"К середине марта жителям области выполнили уже свыше 3,5 тысячи флюорографий, почти 4,6 тысячи электрокардиографий, более 3,8 тысячи ультразвуковых исследований, свыше 18 тысяч лабораторных исследований. Кроме того, более 2,8 тысячи женщин прошли маммографические исследования", - сообщили в областном минздраве.

По информации ведомства, работа пяти бригад "Поездов здоровья" позволила впервые выявить у нижегородцев свыше 2,3 тысячи заболеваний. Пациентам даны необходимые рекомендации по лечению и дальнейшему наблюдению у специалистов.

Напомним, проект "Поезда здоровья" стартовал в регионе в 2018 году по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Для работы мобильно-диагностических комплексов были закуплены специализированные диагностические модули, средства на эти цели были выделены в рамках реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".

Всего за шесть лет, с 2018-го по 2023 год, в "Поездах здоровья" удалось помочь более 175 тысячам нижегородцев.

Ранее сообщалось, что более 140 нижегородских населенных пунктов посетили "Поезда здоровья" с начала 2024 года.