Фото:
Восемь мигрантов поставили на воинский учет в Нижнем Новгороде после рейда по местам массового скопления людей в общественных местах города. Об этом сообщает военный следственный отдел СК РФ по Нижегородскому гарнизону.
Сотрудники военного следственного отдела по Нижегородскому гарнизону совместно с территориальными подразделениями Следственного комитета, полиции и военкомата провели пять внезапных рейдов по районам скопления мигрантов.
Во время рейдов были поставлены на воинский учет 8 человек, из них с двумя гражданами были заключены контракты с минобороны РФ.
Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.
Также ранее сообщалось, двух мигрантов поставили на воинский учет после проверки на рынке в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+