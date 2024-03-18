Восемь мигрантов поставили на воинский учет в Нижнем Новгороде после рейда Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Восемь мигрантов поставили на воинский учет в Нижнем Новгороде после рейда по местам массового скопления людей в общественных местах города. Об этом сообщает военный следственный отдел СК РФ по Нижегородскому гарнизону.

Сотрудники военного следственного отдела по Нижегородскому гарнизону совместно с территориальными подразделениями Следственного комитета, полиции и военкомата провели пять внезапных рейдов по районам скопления мигрантов.

Во время рейдов были поставлены на воинский учет 8 человек, из них с двумя гражданами были заключены контракты с минобороны РФ.

Напомним, более тысячи мигрантов выдворили с территории Нижегородской области в 2023 году.

Также ранее сообщалось, двух мигрантов поставили на воинский учет после проверки на рынке в Канавинском районе Нижнего Новгорода.