Группа "Еще не вечер" представит Нижегородскую область на федеральном проекте "Звезда - 2024"

Музыкальная группа "Ещё не вечер" представит Нижегородскую область на федеральном конкурсе "Звезда - 2024".
Предварительный кастинг нового сезона Всероссийского вокального конкурса "Звезда - 2024" завершен, сообщили организаторы проекта.
На следующем этапе все участники пройдут концертные прослушивания в эфире телеканала "Звезда". Затем состоится спецвыпуск и финал в двух частях.
Эксперты и зрители определят лучших участников проекта.
Жюри конкурса возглавил Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский. Также в сообщество экспертов проекта вошли телеведущий Юрий Николаев, певицы Зара и Юлия Савичева, телерадиоведущий Роман Емельянов.
Финальные концерты стартуют с 6 апреля.
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