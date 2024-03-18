Группа "Еще не вечер" представит Нижегородскую область на федеральном проекте "Звезда - 2024" Культура и отдых

Музыкальная группа "Ещё не вечер" представит Нижегородскую область на федеральном конкурсе "Звезда - 2024".

Предварительный кастинг нового сезона Всероссийского вокального конкурса "Звезда - 2024" завершен, сообщили организаторы проекта.

На следующем этапе все участники пройдут концертные прослушивания в эфире телеканала "Звезда". Затем состоится спецвыпуск и финал в двух частях.

Эксперты и зрители определят лучших участников проекта.

Жюри конкурса возглавил Народный артист РФ, композитор Максим Дунаевский. Также в сообщество экспертов проекта вошли телеведущий Юрий Николаев, певицы Зара и Юлия Савичева, телерадиоведущий Роман Емельянов.

Финальные концерты стартуют с 6 апреля.

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