Нижний Новгород будет сотрудничать с Дербентом в сфере культуры Культура и отдых

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал с главой Дербента Рустамбеком Пирмагомедовым соглашение о сотрудничестве между городами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

Во встрече глав двух городов также приняли участие депутат Госдумы РФ Хизри Абакаров и директор Дербентского археологического музея-заповедника Велиюлла Фаталиев.

Юрий Шалабаев отметил, что Нижний Новгород славится своим непокоренным кремлем, памятниками архитектуры и неповторимыми закатами, а Дербент, по сути, - это музей под открытым небом.

"У них, как и у нас, большое количество объектов культурного наследия. Дербент интересен нам как туристический город, но мы планируем и совместные экономические проекты, программы для школьников и студентов, спортивные и культурные мероприятия",- рассказал Шалабаев.

Глава Дербента признался, что члены делегации из Дагестана успели немного познакомиться с улицами и прогулочными зонами Нижнего Новгорода.

"Все очень понравилось. У нас много общих тем, в которых можем развивать сотрудничество. Это вопросы архитектуры, градостроительства, благоустройства. Турпоток в наши города увеличивается, и здесь мы также можем быть полезны друг другу", - рассказал Рустамбек Пирмагомедов.

Стороны уже запланировали совместные проекты, в частности, это школьные форумы, спортивные соревнования, фестивали народных промыслов и искусств.

Напомним, туристический центр Нижнего Новгорода откроют в китайском Хэфэе.