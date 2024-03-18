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Общество

Нижний Новгород присоединяется к акции "Журавли"

24 марта 2024 21:28  [230] Общество
Нижний Новгород присоединяется к акции Журавли

Нижний Новгород присоединяется к акции Журавли

Нижний Новгород присоединяется к акции "Журавли". Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ровно в 19:55 в память о жертвах страшного теракта журавли устремились к небу на здании "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

"Журавли" – это знаменитая песня Муслима Магомаева, в честь которого был назван концертный зал. Это баллада про солдат, которые после смерти становятся птицами. Композиция минорная, но главный мотив в ней – надежда и бессмертие, которое обретают погибшие, если мы о них помним.

В Нижнем Новгороде изображения клина журавлей транслируют на медиаэкранах.

Присоединиться к акции может каждый. Для этого нужно сложить журавлика из бумаги, нарисовать его. Кроме того можно придумать свой вариант. Фото призывают поделиться в социальных сетях. Также можно поставить картинку журавля на аватаре.

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Теги:
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