Потепление до +10° ожидается в Нижегородской области на последней неделе марта Общество

Фото: Светлана Шуга

Текущий март в Нижегородской области стал почти на 2° теплее положенного, а заключительная неделя месяца обгонит температурные нормы даже на 4°. Уже в ближайшее время регион накроет антициклон, благодаря которому распогодится, выглянет солнце, а столбики термометров постепенно поднимутся до +8..+10°.

В понедельник, 25 марта, небо ещё будет затянуто облаками, пасмурная погода с моросящим дождём сохранится до конца дня. Ветер юго-западный, слабый. Днём +4..+5°, ночью 0...+1°. Атмосферное давление ниже нормы.

Утром во вторник прогнозируется переменная облачность, днём +5..+6°, ночью +1..+3, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

В среду и четверг солнца в регионе станет заметно больше, осадки исключены, в дневные часы потеплеет до +5..+8°. Но при этом будет ветренно, а по ночам температура будет опускаться к нулевой отметке.

С пятницы и на все выходные регион окажется под влиянием североатлантического циклона, который принесёт с собой порции облаков и скоротечных дождей. Тем не менее, при пасмурной погоде под утро термометры будут показывать +1…+5°, а в дневные часы - до +8..+10°.

Напомним, магнитные бури уровня G4 (близкие к максимальным) обрушилась на Землю 24-25 марта. Метеозависимые люди могут ощущать недомогание - головную боль, слабость и головокружение. А ночью при ясной погоде небосвод вновь озарит северное сияние.