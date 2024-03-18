Нижегородские студенты стали бронзовыми призёрами турнира ПФО по баскетболу 3х3 Спорт

Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО

В Нижнем Новгороде 23 и 24 марта состоялся суперфинал турнира ПФО по баскетболу 3х3 среди команд юношей и девушек учебных заведений среднего профессионального образования (СПО). Окружной проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В отборочных соревнованиях турнира приняли участие более 40 тысяч учащихся колледжей и техникумов из всех 14 регионов Приволжья. В результате в столицу Приволжья прибыли 28 команд юношей и девушек, которые в течение двух дней боролись за звание сильнейших.

Спортивный турнир, как и все состязания по региону, прошёл без зрителей. Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших в "Крокус Сити Холле".

Участников турнира от Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев.

"Любой наш проект имеет одну цель – объединить людей через различные виды спорта. Каждый выбирает его самостоятельно, но цель одна – саморазвитие. Пусть оно происходит на спортивных и творческих площадках наших проектов, где вы можете проявить себя, и пусть ваши друзья, которые появились здесь, помогут вам в жизни", – отметил Машковцев.

По итогам двух игровых дней лучший результат среди команд СПО у юношей показали студенты из Пермского края (Кунгурский центр образования №1).

У девушек сильнейшими стали представительницы Новочебоксарского химико-механического техникума (Чувашская Республика).

Победители окружного турнира отправятся на Всероссийский Суперфинал Ассоциации студенческого баскетбола 3х3, который пройдёт 14-15 октября в Москве.

Итоговое положение команд в окружном первенстве среди СПО можно полностью посмотреть по ссылке.