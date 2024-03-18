Парк 800-летия Нижнего Новгорода вышел в финал Всероссийского конкурса Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Парк 800-летия Нижнего Новгорода вышел в финал Всероссийского конкурса "От южных морей до полярного края". Как сообщает пресс-служба правительства региона, поддержать парк можно до 31 марта 2024 года на сайте конкурса.

Всего в конкурсе главных достопримечательностей страны представлено 88 туристических мест – по одному от каждого региона. Жителям страны предстоит сделать выбор объектов, которые достойны звания лучших в трех номинациях – "Гордость моей страны", "Душа моей компании" и "Мечта моего сердца". Отмечается, что голосующие при этом присваивают номинации самостоятельно.

Организатором конкурса является программа "Больше чем путешествие" Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), которая реализуется в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

По результатам голосования эксперты сформируют 3 рейтинга, в каждый войдет 10 объектов. Победители станут известны 3 апреля.

Все 30 достопримечательностей смогут увидеть тысячи участников программы "Больше чем путешествие".

Голосующим, отметившим три номинации, начислят 70 баллов в сервисе "Другое дело", который выступает партнером конкурса. Баллы можно обменять на подписки на онлайн-сервисы, сертификаты на образовательные программы, стажировки, билеты на экскурсии или в кино, путешествия и многое другое.

Кроме того, на сайте места гордости организован творческий конкурс "От южных морей до полярного края", в котором может принять участие любой желающий. Для этого нужно до 31 марта заполнить заявку на сайте, а на своей странице во "Вконтакте" рассказать о "месте силы", разместить использовать фото или видео, а также хештеги #отюжныхморейдополярногокрая, #МестаГордости, #БольшеЧемПутешествие. Количество постов от одного пользователя не ограничено.

Самые популярные объекты получат шанс в 2025 году стать частью маршрутов программы "Больше чем путешествие", а участникам творческой части конкурса начислят по 250 баллов в сервисе "Другое дело".