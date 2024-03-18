Нижегородский парк "Швейцария"вышел в финал Всероссийской премии "Парк года" Общество

Фото: Пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

Парк "Швейцария" в Нижнем Новгороде стал лауреатом I Всероссийской премии "Парк года" в номинации "Парк года. Крупнейшие города", выйдя в финал конкурса. Об этом сообщает Ассоциация парков РФ, которая является организатором премии.

Помимо "Швейцарии" в число финалистов вошли парки Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Воронежа, Волгограда и Красноярска.

"Все помнят, каким парк был до благоустройства: отсутствие нормальной инфраструктуры для отдыха детей и взрослых, неухоженная зелень, аварийные деревья. Сегодня парк "Швейцария" – это современное благоустройство, интересный досуг, прогулки с комфортом. Парк получился семейным – здесь нравится и детям, и людям старшего возраста", - сказал директор парка Олег Шувалов.

Участники премии оценивались по следующим критериям, в частности, общее состояние парка, новые объекты благоустройства, посещаемость/популярность, упоминание в СМИ, активность в соцсетях, опыт участия в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды", конкурсах.

Победителя премии объявят на церемонии 3 апреля в рамках главного паркового события России – Международной выставки-конференции ParkSeason Expo Форума парков стран БРИКС и Всероссийского слета директоров парков.

Напомним, проект расширения парковки у парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде направлен на госэкспертизу.