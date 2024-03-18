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Общество

Семь отраслевых кластеров создадут в Нижегородской области

25 марта 2024 18:54  [111] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Семь отраслевых образовательных кластеров будет создано в Нижегородской области в течение двух лет.

Как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", данную информацию озвучила замминистра образования и науки региона Елена Перенкова в ходе экспертной сессии, посвященной воспроизводству кадров.

Мероприятие прошло в Корпоративном университете правительства Нижегородской области 25 марта.

Согласно планам, отраслевые кластеры появятся в машиностроении, сельском хозяйстве, авиационной промышленности (авиазавод"Сокол"), атомной промышленности ("РФЯЦ-ВНИИЭФ") в Сарове и других отраслях. 

"А это значит, будет закуплено современное оборудование, пройдет переподготовка на этом оборудовании преподавателей и мастеров производственного обучения, а также руководителей колледжей", - пояснила Перенкова. 

Она также добавила, что около 65% выпускников 9-х классов в Нижегородской области идут в колледжи и техникумы, что является очень хорошим показателем.  "Для сравнения, еще около 10 лет назад среднее профессиональное образование шли получать после окончания 9 класса только 35-40%", - напомнила замминистра образования региона.

Ранее сообщалось, что Центр нефтехимической подготовки откроют в Нижегородской области.

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Теги:
Наука Образование
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