Ежедневный поезд между Нижним Новгородом и Ижевском запустят с 28 марта

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Фирменный поезд № 51/52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск будет курсировать ежедневно с 28 марта по 7 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.
Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 22:02 и прибывать в Ижевск на следующий день в 13:15.
Обратно из Ижевска состав отправится в 17:14 и прибудет в столицу Приволжья на следующий день в 6:42. Время указано местное.
"В составе поезда есть как плацкартные, так и купейные вагоны. Помимо этого, в поезде предусмотрено купе для маломобильных пассажиров", - пояснили в ГЖД.
Напомним, двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.
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