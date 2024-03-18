Ежедневный поезд между Нижним Новгородом и Ижевском запустят с 28 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Фирменный поезд № 51/52 сообщением Нижний Новгород – Ижевск будет курсировать ежедневно с 28 марта по 7 декабря 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода в 22:02 и прибывать в Ижевск на следующий день в 13:15.

Обратно из Ижевска состав отправится в 17:14 и прибудет в столицу Приволжья на следующий день в 6:42. Время указано местное.

"В составе поезда есть как плацкартные, так и купейные вагоны. Помимо этого, в поезде предусмотрено купе для маломобильных пассажиров", - пояснили в ГЖД.

Напомним, двухэтажный поезд между Нижним Новгородом и Москвой запустят в 2025 году.