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Общество

Мать и двух детей ищут судебные приставы в Нижегородской области

26 марта 2024 12:46  [59] Общество

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

Мать с двумя детьми ищут судебные приставы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

Согласно информации, в Кстовском районном отделении судебных приставов на исполнении находятся дела в отношении двоих детей и их матери Маи Рустамовны Джавоян.

В частности, в розыск объявлены Дукоян Джамал Темурович 2017 года рождения и Дукоян Роман Темуровича 2019 года рождения.

Всех, кто обладает информацией по данному делу, просят обращаться по номерам дежурной части ГУ ФССП России по Нижегородской области (8312) 223-99-53, 225-96-67 либо по номеру 89308037755.

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Теги:
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