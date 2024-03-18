Мать и двух детей ищут судебные приставы в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба ГУ ФССП по Нижегородской области

Мать с двумя детьми ищут судебные приставы в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.

Согласно информации, в Кстовском районном отделении судебных приставов на исполнении находятся дела в отношении двоих детей и их матери Маи Рустамовны Джавоян.

В частности, в розыск объявлены Дукоян Джамал Темурович 2017 года рождения и Дукоян Роман Темуровича 2019 года рождения.

Всех, кто обладает информацией по данному делу, просят обращаться по номерам дежурной части ГУ ФССП России по Нижегородской области (8312) 223-99-53, 225-96-67 либо по номеру 89308037755.