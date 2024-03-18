Неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Метростроители обнаружили большое количество инженерных сетей, не отмеченных на специальной карте, на стройплощадке метро на площади Свободы в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал "МетроНН".

Большая часть из них – электросети. Дополнительное переустройство потребовало пересмотреть разработанные решения по всем видам работ.

"В настоящее время переложено 90% электросетей, около 85% линий связи , 80% теплосетей, 76% сетей водопровода и 63% сетей канализации. Переустройство ливневок выполнено на 50%", - говорится в сообщении.

Параллельно здесь уже возводят ограждающие конструкции котлована демонтажной камеры щита.

Все работы идут под контролем ФБУ "Росстройконтроль" и МКУ "ГУММиД". Подготовительный этап завершится во II квартале 2024 года. К этому времени планируется открыть проезд с улицы Ошарской и Ванеева.

Напомним, нижегородцев просят выбрать имена для двух тоннелепроходческих щитов метро.