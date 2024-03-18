Евгений Люлин предложил возродить целевой набор учителей в вузах Нижегородской области Общество

Фото: Telegram-канал Евгения Люлина

Целевой набор учителей необходимо возродить в вузах Нижегородской области. Об этом написал в своем Telegram-канале спикер Заксобрания Евгений Люлин.

Председатель регионального парламента обсудил проблему нехватки учителей в школах с ректором ННГУ им. Н.И. Лобачевского Олегом Трофимовым и министром образования региона Михаилом Пучковым.

"Педагогическая общественность бьет тревогу. Учителей в школах не хватает, проблема усугубляется. Наши вузы каждый год выпускают тысячи инженеров, физиков, химиков. Среди них точно есть те, кто хотел бы попробовать себя в педагогической профессии", - отметил Люлин.

Спикер ЗСНО предлагает доплачивать новичкам в профессии за практику в школе, а также стимулировать интерес повышенной стипендией.

"Надо возрождать практику целевого набора будущих педагогов, распространять ее на другие профессии, если молодежь согласна ехать в район работать учителем. Помогать с покупкой жилья и машины", - считает председатель нижегородского Заксобрания.

Напомним, семь отраслевых кластеров создадут в Нижегородской области.