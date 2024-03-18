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Общество

Возвращение смертной казни обсудят в России

26 марта 2024 15:13  [106] Общество

Депутаты Госдумы обсудят вопрос возвращения смертной казни в России после теракта в подмосковном Crocus City Hall. На первом этапе планируется инициировать дискуссии на площадке Общественной палаты, сообщили "Известия".

Глава фракции "Единой России" Владимир Васильев уже заявил журналистам, что тему введения в РФ смертной казни за терроризм глубоко и содержательно проработают, и решение "будет отвечать настроениям и ожиданиям нашего общества".

О необходимости снятия моратория на смертную казнь после произошедших трагических событий уже заявили замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Идею поддержал и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, который призвал сделать исключение из моратория для подобных преступников.

При этом вице-спикер Госдумы Владислав Даванков опасается, что из-за судебной ошибки могут пострадать люди, "которые никого не убивали".

Как сообщает телеканал "360", члены партии "Справедливая Россия — За правду" также будут настаивать на проведении в единый день голосования 8 сентября 2024 года референдума о возвращении смертной казни.

Напомним, число погибших после теракта в "Крокусе" на данный момент составляет 139 человек, но эта цифра может возрасти по мере разбора завалов на месте пожара. Площадь обрушения конструкций в концертном зале составила 7 тыс. кв. метров.

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Теги:
Госдума Терроризм
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