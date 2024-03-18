"Метеоры" запустят из Нижнего Новгорода в Выксу в 2025 году
"Квартал здоровья" и акушерские "Поезда здоровья" появятся в регионе
Лауреаты регионального фестиваля "Премьеры сезона"
Ограничения на проезд большегрузов начнут действовать с 1 апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2024 15:53  [42] Донорская акция пройдет в Сормовском районе
26 марта 2024 15:37  [85] Пациенты "Поездов здоровья" чаще всего посещали терапевта, эндокринолога и гинеколога
26 марта 2024 15:21  [96] Нижегородский Росприроднадзор взыскивает более 4,9 млн рублей из-за свалки на ул. Ванеева
26 марта 2024 15:13  [110] Возвращение смертной казни обсудят в России
26 марта 2024 15:04  [117] Нижегородцев предупредили об опасности выхода на лёд
26 марта 2024 14:10  [138] Семь территорий благоустроят в Сормове в 2024 году по ФКГС
26 марта 2024 13:54  [122] Более 400 сообщений о пьяных за рулём поступило от нижегородцев за 2 месяца
26 марта 2024 13:43  [131] Евгений Люлин предложил возродить целевой набор учителей в вузах Нижегородской области
26 марта 2024 13:15  [182] Неучтенные коммуникации обнаружили на стройплощадке метро на площади Свободы
26 марта 2024 12:58  [216] Более 50% жителей домов на ул. Самочкина в Нижнем Новгороде договорились с застройщиком
Общество

Донорская акция пройдет в Сормовском районе

26 марта 2024 15:53  [42] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Донорская акция пройдет в Сормовском районе на площади Буревестника 5 апреля с 10:00 до 12:00. Как сообщает районная администрация, в ней могут принять участие постоянные доноры, которые зарегистрированы на территории Нижнего Новгорода.

Для участия необходима предварительная регистрация. Записаться можно до 29 марта по тел. 435-59-07. Для донации также потребуется паспорт.

Отметим, что это уже вторая районная донорская акция в этом году. В феврале сормовичи сдали около 20,5 литров крови и плазмы.

Добавим, что узнать о предстоящих донорских акциях, а также получить иную необходимую информацию о донорстве можно на сайте ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой".

Ранее сообщалось, что десятки нижегородцев откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших в теракте.

Также сообщалось, что с начала года нижегородцы совершили около 10 тысяч донаций крови и ее компонентов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
донор Сормовский район
Поделиться:
Новости по теме
23 марта 2024 17:15  [556] Десятки нижегородцев откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших в теракте
06 марта 2024 16:09  [721] Около 10 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили нижегородцы с начала года
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
18 марта 2024 11:37Масленичные гуляния в Нижнем Новгороде 17 марта
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph