Фото:
Донорская акция пройдет в Сормовском районе на площади Буревестника 5 апреля с 10:00 до 12:00. Как сообщает районная администрация, в ней могут принять участие постоянные доноры, которые зарегистрированы на территории Нижнего Новгорода.
Для участия необходима предварительная регистрация. Записаться можно до 29 марта по тел. 435-59-07. Для донации также потребуется паспорт.
Отметим, что это уже вторая районная донорская акция в этом году. В феврале сормовичи сдали около 20,5 литров крови и плазмы.
Добавим, что узнать о предстоящих донорских акциях, а также получить иную необходимую информацию о донорстве можно на сайте ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой".
Ранее сообщалось, что десятки нижегородцев откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших в теракте.
Также сообщалось, что с начала года нижегородцы совершили около 10 тысяч донаций крови и ее компонентов.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+