Донорская акция пройдет в Сормовском районе Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Донорская акция пройдет в Сормовском районе на площади Буревестника 5 апреля с 10:00 до 12:00. Как сообщает районная администрация, в ней могут принять участие постоянные доноры, которые зарегистрированы на территории Нижнего Новгорода.

Для участия необходима предварительная регистрация. Записаться можно до 29 марта по тел. 435-59-07. Для донации также потребуется паспорт.

Отметим, что это уже вторая районная донорская акция в этом году. В феврале сормовичи сдали около 20,5 литров крови и плазмы.

Добавим, что узнать о предстоящих донорских акциях, а также получить иную необходимую информацию о донорстве можно на сайте ГБУЗ НО "Нижегородский областной центр крови им. Н.Я. Климовой".

Ранее сообщалось, что десятки нижегородцев откликнулись на призыв сдать кровь для пострадавших в теракте.

Также сообщалось, что с начала года нижегородцы совершили около 10 тысяч донаций крови и ее компонентов.