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Режим работы светофора изменился из-за реверса на Борском мосту

26 марта 2024 18:54  [4] Общество

В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области рассказали об изменении режима работы светофора на Борском мосту из-за начала ремонтных работ.

Согласно информации, установленный трехсекционный светофор действует только на среднюю полосу.

В соответствии с п.6.7 ПДД, для регулирования движения транспортных средств по полосам, направление движения по которым может изменяться на противоположное (реверс), применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелки. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены. 

Таким образом, движение по крайним полосам осуществляется в постоянном режиме: на выезд и въезд в Нижний Новгород. Если на светофоре горит зеленая стрелка, значит движение разрешено и по реверсивной полосе, если горит красный сигнал - движение по средней полосе запрещено. 

Основные сигналы реверсивного светофора дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела.

Ранее сообщалось, что разметку для реверсивного движения на дублере Борского моста нанесут 26 марта.

Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Сооружение находится в непрерывной эксплуатации 59 лет, на мосту зафиксированы дефекты опор и пролетных строений.

Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.

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Теги:
Борский мост Ремонтные работы
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