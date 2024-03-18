Режим работы светофора изменился из-за реверса на Борском мосту

В Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области рассказали об изменении режима работы светофора на Борском мосту из-за начала ремонтных работ.
Согласно информации, установленный трехсекционный светофор действует только на среднюю полосу.
В соответствии с п.6.7 ПДД, для регулирования движения транспортных средств по полосам, направление движения по которым может изменяться на противоположное (реверс), применяются реверсивные светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым сигналом в виде стрелки. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены.
Таким образом, движение по крайним полосам осуществляется в постоянном режиме: на выезд и въезд в Нижний Новгород. Если на светофоре горит зеленая стрелка, значит движение разрешено и по реверсивной полосе, если горит красный сигнал - движение по средней полосе запрещено.
Основные сигналы реверсивного светофора дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево, включение которой информирует о предстоящей смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, на которую указывает стрела.
Ранее сообщалось, что разметку для реверсивного движения на дублере Борского моста нанесут 26 марта.
Напомним, в июне 2022 года суд обязал нижегородский ГУАД отремонтировать старый Борский мост. Сооружение находится в непрерывной эксплуатации 59 лет, на мосту зафиксированы дефекты опор и пролетных строений.
Подрядчиком ремонта старого Борского моста было выбрано ООО "Дорожная строительная компания". Стоимость работ составит 2,4 млрд рублей.
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