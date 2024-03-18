Чат-бот поможет нижегородцам записаться на прием в МФЦ Нижегородской области

Фото:
С конца марта нижегородцам доступен чат-бот МФЦ Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, граждане могут воспользоваться им для получения различных услуг многофункциональных центров региона.
Например, с помощью простой и понятной навигации робот поможет записаться на прием в отделение МФЦ, узнать статус дела, узнать о режиме работы отделений.
Кроме того, если потребуется, чат-бот сможет переключить пользователя на специалиста для детального уточнения вопроса.
Получить услуги также можно по предварительной записи. Для этого необходимо подать заявку через портал МФЦ Нижегородской области или позвонить в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.
Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ вошли в число лучших в стране по результатам рейтинга Минэкономразвития РФ.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+