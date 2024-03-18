Чат-бот поможет нижегородцам записаться на прием в МФЦ Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

С конца марта нижегородцам доступен чат-бот МФЦ Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона, граждане могут воспользоваться им для получения различных услуг многофункциональных центров региона.

Например, с помощью простой и понятной навигации робот поможет записаться на прием в отделение МФЦ, узнать статус дела, узнать о режиме работы отделений.

Кроме того, если потребуется, чат-бот сможет переключить пользователя на специалиста для детального уточнения вопроса.

Получить услуги также можно по предварительной записи. Для этого необходимо подать заявку через портал МФЦ Нижегородской области или позвонить в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.

Ранее сообщалось, что нижегородские МФЦ вошли в число лучших в стране по результатам рейтинга Минэкономразвития РФ.