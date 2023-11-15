Нижегородские МФЦ вошли в число лучших в стране по результатам рейтинга Минэкономразвития РФ Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

МФЦ Нижегородской области вошли в число лучших в стране по итогам III квартала 2023 года. Минэкономразвития России представило рейтинг офисов "Мои документы".

Рейтинг МФЦ публикуется каждые три месяца. В нем представлены территории с низким, средним и высоким уровнями эффективности центров госуслуг. Эффективность определяется по таким показателям, как доступность и качество государственных, муниципальных услуг и сервисов, клиентоцентричность, цифровизация офисов, внедрение новых направлений работы, использование новаторских решений.

"Оценка качества работы центров госуслуг – один из успешно зарекомендовавших себя инструментов управления сетью "Мои документы". В зависимости от задач меняются подходы к оценке, появляются новые критерии эффективности. Все это помогает нам улучшать клиентский сервис, повышать доступность государственных и муниципальных услуг и, следовательно, формировать более высокий уровень доверия граждан к государству", – отметил статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.

По итогам III квартала 2023 года 51 регион, в том числе Нижегородская область, вошел в группу с высоким уровнем эффективности.

"Мы активно работаем как над улучшением качества оказания услуг, так и над уровнем комфорта пребывания в МФЦ. Записать жителей в МФЦ, рассказать, готовы ли документы, ответить, по какому адресу расположено то или иное отделение с текущего года, может голосовой помощник – искусственный интеллект. Каждое новое отделение доступно для людей с инвалидностью. Есть пандусы, организована навигация, выполненная шрифтом Брайля, действует система усиления слуха", - рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

Подробнее обо всех услугах МФЦ можно узнать на официальном портале многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области: https://www.umfc-no.ru.

Напомним, что в МФЦ получать государственные и муниципальные услуги могут как физические, так и юридические лица, в том числе представители бизнеса. Во всех МФЦ Нижегородской области юридические лица могут обратиться за предоставлением 92 услуг. Получение услуг органа регистрации прав также доступны в электронном виде.

Окна МФЦ для бизнеса, располагавшиеся ранее на ул. Рождественской в Нижнем Новгороде, теперь распределены по городским отделениям МФЦ и есть в каждом районе областного центра и в каждом МФЦ региона.

Необходимые услуги также можно получить по предварительной записи, подав заявку через портал МФЦ Нижегородской области: umfc-no.ru, либо позвонив в call-центр по телефону: 8 (831) 422-14-21.