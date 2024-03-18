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Общество

Нижегородская поликлиника №35 открылась после капитального ремонта

27 марта 2024 12:28  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В поликлинике №35 Нижнего Новгорода на улице Заярской завершился капитальный ремонт. Как сообщает пресс-служба облправительства, работы выполнены по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта "Здравоохранение".

Согласно информации, в реконструкцию вложено порядка 7,5 млн рублей. В здании модернизирована системы отопления, электропроводка и сантехника, установлены новые окна и двери, обновлены кабинеты врачей, вестибюли и коридоры.

Кроме того, медучреждение получило дополнительную субсидию в размере более 1 млн рублей на приобретение мебели.

"Мы закупили медицинскую мебель для хирургического и процедурного кабинетов, письменные столы, шкафы для бумаг, стеллажи для амбулаторных карт, банкетки, кушетки и многое другое", – рассказала главврач поликлиники №35 Ольги Белых.

Всё это позволило сделать более комфортными как работу врачей, так и пребывание пациентов.

Напомним, национальный проект "Здравоохранение" реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года".

Ранее сообщалось, что новую поликлинику построят в Советском районе за 700 млн рублей.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Поликлиника
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