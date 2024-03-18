Владимир Путин призвал улучшить качество преподавания математики в школах Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Президент России Владимир Путин дал ряд поручения кабинету министров по итогам февральского заседания Совета по науке и образованию. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, в этом году начнётся поэтапное увеличение затрат на научные исследования в гражданском секторе за счёт федерального бюджета. План по выделению дополнительных средств правительству поручено разработать до 1 июля.

Часть средств будет направлена в качестве имущественного взноса в Российский научный фонд на организационную и финансовую поддержку фундаментальных и поисковых научных исследований.

Также кабмину предстоит разработать меры для реализации Стратегии научно-технологического развития России, а также предложить пути их применения.

Ответственными за реализацию поручений назначен премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Кроме того, правительству рекомендовано до 1 июня представить план по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в системе общего образования - в том числе, за счёт повышения подготовки учителей.

Ещё одним поручением станет расширение перечня направлений в вузах, где вступительный экзамен по математике станет обязательным.