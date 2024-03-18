Нижегородцы победили в четырех номинациях фестиваля "Театральное Приволжье" Культура и отдых

Фото: Кира Мишина

Нижегородские режиссеры, художники и актеры одержали победу в четырех номинациях на V фестивале "Театральное Приволжье" в Ижевске 27 марта. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции с церемонии награждения победителей в соцсети "Вконтакте".

На конкурсе были представлены постановки молодежных и детских театров из всех 14 регионов Приволжского федерального округа.

"В фестивале принимают участие около 1300 коллективов и порядка 20 тысяч актеров. Отрадно, что в последнее время любителей театра становится все больше", - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Победу в номинации "Лучшее музыкальное оформление среди молодежных театров" одержал режиссер спектакля "Дракон" образцовой театрально-музыкальной студии "Маска" Михаил Кулалаев. Студия работает в Центре детского творчества Ленинского района Нижнего Новгорода.

Первое место в номинации "Лучшая мужская роль среди молодежных театров" занял исполнитель роли Дракона в одноименном спектакле Денис Никишин.

В номинации среди юных актрис детских театральных коллективов победу присудили исполнительнице роли Пеппи в одноименном спектакле Марии Уманской. Спектакль поставила театральная студия "Браво" из Стеклозаводского дома культуры города Бор.

Кроме того, в номинации "Лучшие афиши и плакаты" не было равных Злате Святовой из Нижегородской области.

Напомним, постановка нижегородского театра оперы и балета получила международную премию BraVo.