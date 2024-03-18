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Общество

Приложение Mir Pay удалили из каталога Google Play

27 марта 2024 15:02  [2] Общество

Мобильное приложение платёжной системы "Мир" Mir Pay исчезло из каталога Google Play. Оно пропало из категории "Финансы" и перестало отображаться при поиске вручную.

Напомним, сервис запущен для бесконтактной оплаты при помощи смартфона и в интернете.

На сайте платёжной системы "Мир" теперь указаны только два способа скачать Mir Pay: через российский каталог RuStore и в сервисе AppGallery от Huawei.

Как сообщает телеканал "360", платёжный сервис Samsung Pay также прекратит поддержку карт "Мир" с 3 апреля. Добавить карту "Мир" в Samsung Pay напрямую из мобильного приложения банка будет нельзя, как и расплачиваться при помощи сервиса за проезд.

Добавленные ранее карты "Мир" будут удалены из приложения. Представители компании обратили внимание, что это никак не повлияет на возможность платить пластиковой картой в обычных точках продаж или онлайн.

Напомним, приложения ряда российских банков стали недоступны в Google Play.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ зарегистрировал новую международную платёжную систему Kwikpay.

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Теги:
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