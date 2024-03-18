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Общество

Пранкеры Вован и Лексус станут почетными гостями премии "СВОИМ" в Нижнем Новгороде

27 марта 2024 17:12  [101] Общество

Фото: Благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам специальной военной операции "СВОИМ"

29 марта в Нижнем Новгороде состоится вручение Национальной премии "СВОИМ".

Как сообщает благотворительный фонд помощи военным ветеранам и инвалидам специальной военной операции "СВОИМ", почетными гостями церемонии станут известные пранк-журналисты Вован и Лексус- Владимир Кузнецов и Алексей Столяров.

Как считают пранк-журналисты, поддержка героев тыла - важнейший этап объединения общества.

"Важно проводить такие мероприятия, чтобы наши бойцы и все, кто помогает фронту, ощущали народную поддержку. Эта премия, в первую очередь, народная и показывает, что и военные, и гражданские сегодня – вместе как никогда, и каждый, кто вносит вклад в победу, будет отмечен по заслугам", - сказал пранкер Лексус.

Подробнее узнать о премии, о лауреатах и номинациях можно на сайте . Кроме того, здесь можно проголосовать за претендентов из числа нижегородских военнослужащих, добровольцев, и волонтеров.

Напомним, церемония награждения лауреатов премии СВОИМ в Нижнем Новгороде пройдет при поддержке губернатора Глеба Никитина. Аналогичные мероприятия пройдут затем во многих городах России, тур продлится ровно год. Планируется, что за это время торжественные церемонии награждения лауреатов премии пройдут Казани, Уфе, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Калининграде, Ставрополе, Сочи и других (всего около 40 городов).

Лауреатами премии станут военные, люди гражданских профессий, военные корреспонденты, фронтовые священнослужители, артисты, музыканты, представители гуманитарных организаций и все те, кто помогает фронту. Во время торжественных церемоний всем лауреатам вручаются денежные сертификаты на сумму от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Обладатели премии будут объявлена в 15 номинациях.

Первая церемония вручения премии прошла в Москве в июле 2023 года. Тогда за уничтожение вражеской техники и заслуги перед Отечеством были награждены восемь боевых расчетов. Всего лауреатами премии стали 87 военнослужащих и гражданских специалистов. Вторая и третья церемонии прошли в ноябре 2023 года в Улан-Удэ (Бурятия) и Братске Иркутской области.

Ранее сообщалось, что жители Нижегородской области могут проголосовать за кандидатов патриотической премии "СВОИМ".

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Теги:
Патриотизм Премия
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