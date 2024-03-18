Свет и газ частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 28 марта Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 28 марта в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Канавинском районе на целый день - с 7:00 до 19:00 - будет отключен свет в многоквартирном доме на ул. Октябрьской Революции, 35.

В Ленинском районе отключение электричества запланировано с 8:00 до 17:00 в микрорайоне Станкозавод: ул. Архитектурная, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а; ул. Гончарова, 1а, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а; на Молитовке: ул. Даргомыжского, 11, 13, 13а (магазин); пл. Комсомольская, 6к1 ("Пятёрочка"), 6к3.

В Сормовском районе с 9:00 до 16:00 свет отключат в посёлке Комсомольский: ул. Василия Иванова, 36а, 36б; пр. Кораблестроителей, 1.

Кроме того, с 12:00 до 17:00 будут обесточены дома в Высокове: ул. Ползунова, 1а, 3а, 5а, 7а, 9а-36, 38-57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 20/2; ул. Ужгородская, 8а-87, 13/1, 17/1, 35/1, 48/1, 48/2, 61/1, 61/2, 84/1; в 10-м микрорайоне: ул. Шимборского, 4, 5, 13; бул. Юбилейный, 27, 28, 29.

В Советском районе с 9:00 до 17:00 света не будет по адресам: ул. Агрономическая, 165; ул. Бекетова, 52-60а (чет.); ул. Верхняя, 1-5, 9А, 11, 1/12, 2/10, 10/13; ул. Моховая, 2-18 (чет.); ул. Уссурийская, 3-8, 10.

В Нижегородском районе с 9:00 до 15:00 электричество отключат в многоквартирном доме на ул. Костина, 6/1.

В Московском районе с 9:30 до 17:00 запланировано отключение газоснабжения на ул.Красных Зорь в домах № 11, 13.