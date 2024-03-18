Шесть нижегородских предприятий отметили знаками "За качество и конкурентоспособность" Общество

Фото: Кирилл Мартынов, ИА «Время Н»

Шесть нижегородских предприятий получили почетный знак "За качество и конкурентоспособность". Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Церемония награждения прошла в рамках совещания регионального Минпрома по итогам работы промышленности в 2023 году.

Отмечается, что участие в конкурсе помогает предприятиям обнаружить сильные и слабые стороны, внести необходимые улучшения.

Награда "За качество и конкурентоспособность" вручается с 2013 года. Конкурс проводится в трех номинациях, в зависимости от количества сотрудников предприятия. В прошлом году заявки на конкурс подали 36 компаний.

Победителями стали:

- в номинации "Организации с численностью работающих до 100 человек": ООО "ТРМ" (производство теплообменников для автомобильного транспорта), ООО "Реал" (производство гидроагрегатов);

- в номинации "Организации с численностью работающих от 101 до 500 человек": ООО "МЗВА-ЧЭМЗ" (производство высоковольтной арматуры); ООО "Завод "Инком" (производство жгутов проводов);

- в номинации "Организации с численностью работающих свыше 500 человек": АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" (производство продукции ОПК), ФКП "Завод имени Я.М. Свердлова" (производство химических веществ).

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Национальный проект "Производительность труда" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Он включает в себя федеральные проекты "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях". В Нижегородской области реализация нацпроекта "Производительность труда" началась в 2019 году. Его участниками стали автопроизводители, судостроители, производители электрической техники, а также представители сферы торговли и услуг.

Ранее сообщали, что четыре проекта удостоены премии Нижегородской области имени И.П. Кулибина